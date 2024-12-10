我是廣告 請繼續往下閱讀

「令和怪物」佐佐木朗希在季後透過入札制度挑戰大聯盟，母隊千葉羅德海洋也在今宣布佐佐木朗希入札程序正式開始，入札時間將在明年美東時間1月23日截止。其中外界最看好洛杉磯道奇與聖地牙哥教士搶下佐佐木朗希，教士總教練Mike Shildt近日也在節目《MLB Network Radio》中透露，「球隊會是競爭他的核心球隊，我們為了拿下他做了很多工作，教士是一支多元文化的球隊。」總教練Mike Shildt在節目中說道，「球隊中有達比修有、松井裕樹，且我自己還會說日語，這是幾年前我為了招募大谷翔平而學的，在制服組中，球隊也有名將野茂英雄當作顧問，這都是能拉近我們與佐佐木朗希距離的關鍵，球團會盡一切努力讓這筆簽約成真，我們十分樂觀。」雖然教士有十足信心能夠簽下佐佐木朗希，但大聯盟官網也分析指出，「道奇就是教士最大競爭者，多年來道奇簽下許多日籍選手，除了過去的野茂英雄、黑田博樹，到現在陣中的大谷翔平與山本由伸，更重要的是道奇總教練Dave Roberts也來自於日本。」今年佐佐木朗希在日本職棒共計18場出賽，皆為先發登板，拿下10勝、5敗、防禦率2.35、投出129次三振的成績，最快球速來到162公里。美媒預估佐佐木朗希最多能拿到750萬美元（約新台幣2.4億），意思是母隊千葉羅德海洋最多只能拿到約187.5萬美元（約新台幣6000萬）。值得一提，佐佐木朗希今年才滿23歲，根據日職球員入札規定，未滿25歲或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約。