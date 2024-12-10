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▲根據ESPN報導，志在挑戰大聯盟的日本羅德「令和怪物」佐佐木朗希很可能加入這支球隊，與大谷翔平和山本由伸組成「日本先發三本柱」。（圖／美聯社／達志影像）

以健談著稱的洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts，也有罕見噤聲的時候。在12月10日的MLB冬季會議會場上，他罕見地在被提問時選擇了保持沉默。當被問及關於日本職棒千葉羅德海洋隊隊投手佐佐木朗希Roki Sasaki透過入札制度挑戰大聯盟的話題時，他只簡單回答：「我無法多談這件事。我聽說他已經申請了入札。他是一位非常有天賦的投手。」隨即緘默不語。媒體推論讓Roberts在這次冬季會議態度更為謹慎，背後或許有兩個原因。第一是去年同樣在冬季會議期間，他毫不避諱地在媒體面前透露道奇隊正與大谷翔平進行談判，然而這一公開舉動很快引來了內部的警告，據傳他因此被球團罵了。當時，大谷的團隊希望保持談判的保密性，其他有意向的大聯盟球隊也都選擇緘默。最終，雖然大谷還是選擇加盟道奇隊，但這次事件可能讓Roberts更加謹慎，避免再次因公開談判而引起不必要的風波。第二則是近來外界盛傳道奇隊和佐佐木朗希之間可能已經有「密約」。在正式的談判期（12月10日）開始前，Roberts避免對佐佐木朗希進行過多的讚揚，以免激起外界的更多猜測。相比之下，另一個被認為是佐佐木潛在下家之一的聖地牙哥教士隊總教練Mike Shildt則採取了截然不同的策略，公開表達對佐佐木的欣賞，還稱：「對於佐佐木來說，聖地牙哥將是一個非常棒的地方。」這種謹慎也在涉及其他問題時表現出來，在記者會上，當被問及已正式加盟道奇隊的先發左投Blake Snell時，Roberts起初也試圖打馬虎眼：「我不確定能談多少他的事情。」但當記者提醒這筆交易已公開時，他幽默地回應：「既然如此，那我就可以談了。」這一插曲引發現場記者一片笑聲。雖然Roberts一向以配合媒體著稱，但此次因涉及重要球員的談判，這位總教練選擇了異常低調的態度，顯示了他對此事的重視和謹慎。隨著冬季會議的進一步展開，佐佐木朗希的動向無疑將成為焦點之一。美國媒體普遍認為道奇和教士將是爭奪佐佐木的兩大主要競爭者，而雙方的不同策略也將影響最終結果。球迷和媒體都在等待這位被譽為「世界最快速球」的天才投手揭曉他的下一步。