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▲林志穎看周董演唱會時，後方坐著一個帥氣男孩，疑似就是大兒子Kimi。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲林志穎後方疑似坐著Kimi（左），不少網友稱讚帥氣還認為他戴口罩的樣子撞臉易烊千璽（右）。（圖／讀者提供、易烊千璽微博）

▲粉絲比對兩者照片，認為少年眉宇像極了年輕時的林志穎。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲之前林志穎分享過Kimi慶生照，髮型看起來跟演唱會少年也相似。（圖／林志穎 IG）

日前周杰倫在大巨蛋舉行演唱會時，不老男神林志穎也帶著兒子前去朝聖，更和小兒子一起合唱周杰倫的〈稻香〉，畫面曝光後就有眼尖網友發現，坐在林志穎、張清芳後方的一名少年長相帥氣，推測就是林志穎15歲的大兒子Kimi。粉絲紛紛截圖少年的照片跟林志穎的眉眼做對比，直呼長大的Kimi實在太帥了，甚至有粉絲留言大讚：「好像易烊千璽」。林志穎原先5日就現身過周杰倫的演唱會，但他7日再度到場二刷，原來是為了幫小兒子圓夢。林志穎笑說小兒子因為沒有聽到〈稻香〉，回去後很失落，才決定再帶小孩來朝聖。周杰倫聽後也大方的接受點歌，讓林志穎和小兒子一起在大巨蛋的觀眾席合唱稻香，鏡頭還拍到林志穎後方坐著一名白色上衣、黑色口罩的少年，氣質出眾，僅露出一雙眼睛就讓人感到帥度不凡。由於林志穎位處VIP區，開始有粉絲猜測，坐在他後面的就是15歲的大兒子Kimi。大家看了紛紛留言討論，「Kimi根本基因頭獎」、「原來是林家公子！我那時候看新聞也在那邊說『欸後面有大帥哥！超帥的那種』」、「天哪！眼神也太像他爸了」、「完美接續爸爸的優良外貌啊」、「基因超好」。還有許多網友直呼，這名疑為Kimi的少年，戴上口罩後露出的眼睛，很像中國男團TFBOYS的成員易烊千璽，同樣都帥氣有型，「好像千璽 我的天」、「好像易烊千璽」、「超級像（易烊千璽）我以為他來了」。另外，也有粉絲把林志穎年輕時的照片拿出來做比對，更加確信基因是騙不了人的！