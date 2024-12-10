日前周杰倫在大巨蛋舉行演唱會時，不老男神林志穎也帶著兒子前去朝聖，更和小兒子一起合唱周杰倫的〈稻香〉，畫面曝光後就有眼尖網友發現，坐在林志穎、張清芳後方的一名少年長相帥氣，推測就是林志穎15歲的大兒子Kimi。粉絲紛紛截圖少年的照片跟林志穎的眉眼做對比，直呼長大的Kimi實在太帥了，甚至有粉絲留言大讚：「好像易烊千璽」。
林志穎抱小兒子唱〈稻香〉 粉絲揪大兒子Kimi也現身了
林志穎原先5日就現身過周杰倫的演唱會，但他7日再度到場二刷，原來是為了幫小兒子圓夢。林志穎笑說小兒子因為沒有聽到〈稻香〉，回去後很失落，才決定再帶小孩來朝聖。周杰倫聽後也大方的接受點歌，讓林志穎和小兒子一起在大巨蛋的觀眾席合唱稻香，鏡頭還拍到林志穎後方坐著一名白色上衣、黑色口罩的少年，氣質出眾，僅露出一雙眼睛就讓人感到帥度不凡。
由於林志穎位處VIP區，開始有粉絲猜測，坐在他後面的就是15歲的大兒子Kimi。大家看了紛紛留言討論，「Kimi根本基因頭獎」、「原來是林家公子！我那時候看新聞也在那邊說『欸後面有大帥哥！超帥的那種』」、「天哪！眼神也太像他爸了」、「完美接續爸爸的優良外貌啊」、「基因超好」。
還有許多網友直呼，這名疑為Kimi的少年，戴上口罩後露出的眼睛，很像中國男團TFBOYS的成員易烊千璽，同樣都帥氣有型，「好像千璽 我的天」、「好像易烊千璽」、「超級像（易烊千璽）我以為他來了」。另外，也有粉絲把林志穎年輕時的照片拿出來做比對，更加確信基因是騙不了人的！
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林志穎原先5日就現身過周杰倫的演唱會，但他7日再度到場二刷，原來是為了幫小兒子圓夢。林志穎笑說小兒子因為沒有聽到〈稻香〉，回去後很失落，才決定再帶小孩來朝聖。周杰倫聽後也大方的接受點歌，讓林志穎和小兒子一起在大巨蛋的觀眾席合唱稻香，鏡頭還拍到林志穎後方坐著一名白色上衣、黑色口罩的少年，氣質出眾，僅露出一雙眼睛就讓人感到帥度不凡。
由於林志穎位處VIP區，開始有粉絲猜測，坐在他後面的就是15歲的大兒子Kimi。大家看了紛紛留言討論，「Kimi根本基因頭獎」、「原來是林家公子！我那時候看新聞也在那邊說『欸後面有大帥哥！超帥的那種』」、「天哪！眼神也太像他爸了」、「完美接續爸爸的優良外貌啊」、「基因超好」。
還有許多網友直呼，這名疑為Kimi的少年，戴上口罩後露出的眼睛，很像中國男團TFBOYS的成員易烊千璽，同樣都帥氣有型，「好像千璽 我的天」、「好像易烊千璽」、「超級像（易烊千璽）我以為他來了」。另外，也有粉絲把林志穎年輕時的照片拿出來做比對，更加確信基因是騙不了人的！