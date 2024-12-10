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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，點名台灣網紅鍾明軒、魚乾遭收買，成統戰工具，兩人也隨即出面否認。對此，媒體人羅旺哲質疑，幾個月前曾傳出有中媒「盯梢」台灣政論節目的消息，當時國會改革、NCC人事案氛圍直接被蓋過，如今是想要壓哪一案？羅旺哲9日在節目《57爆新聞》中指出，民進黨立院黨團發出戒嚴文引發爭議，這把火一路往上燒到總統賴清德、監察院長陳菊；不過如今卻傳出大陸收買台灣網紅進行統戰的消息，羅旺哲質疑，是不是想藉由這個氛圍，把戒嚴文把這一頁翻過去？羅旺哲提及今年曾有媒體爆料稱中媒「盯梢」台灣政論節目一事，當時國安單位也被驚動，國安局長蔡明彥說有收到情資，連立委沈伯洋都說2個月前就知道這件事，而當時國會改革、NCC人事案氛圍，就被此事帶走，焦點被模糊，都在討論「盯梢」事件；如今又爆發統戰疑雲，是不是想把戒嚴文風波蓋過？羅旺哲強調，民進黨的戰法基本上一模一樣，就是要帶風向，更質疑究竟想要壓哪一案？