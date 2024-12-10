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韓國總統尹錫悅在本月初無預警戒嚴又解嚴，掀起社會動盪，風波仍持續延燒。韓國檢方緊急戒嚴事件特別偵查本部9日表示，以涉嫌與總統尹錫悅合謀發動內亂為由，提請法院批准逮捕前國防部長官金龍顯。根據韓聯社報導，金龍顯被指控涉嫌負責內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權利罪。據悉，檢方在提請批准逮捕書上明示金龍顯涉嫌與尹錫悅、陸軍參謀總長樸安洙、陸軍特戰司令郭種根、國軍防諜司令部司令呂寅兄、首都防衛司令部司令李鎮雨和警察廳廳長趙志浩等人合謀，以擾亂國家憲法為目的發起暴動。檢方還指控金龍顯涉嫌建議尹錫悅宣布違憲、違法的戒嚴，並指示其下屬向國會和中央選舉管理委員會投入兵力等，以阻礙國會正常履行職能。檢方認為，尹錫悅和金龍顯是聯合謀劃發動內亂並分頭執行的合謀關係，將金龍顯定性為內亂的關鍵任務執行人，認為尹錫悅為內亂頭目。報導指出，檢方指控金龍顯涉嫌執行內亂關鍵任務而非內亂頭目，意味著檢方研判「1203緊急戒嚴」的最終決策人為尹錫悅。檢方認為，金龍顯涉及的內亂罪相當嚴重，屬於刑罰可至死刑的重罪，且金龍顯可能銷毀證據、更換手機或是潛逃的風險，因此有必要逮捕後收押。金龍顯的庭審預計在首爾中央地方法院進行。此外，韓國警察廳特別搜查團10日對當時參與國會出入管制的趙志浩、首爾警察廳長金峰植以及國會警衛隊長睦賢泰實施出境禁令。該出境禁令9日晚間8時透過法務部生效。韓國法務部在9日時已正式確定，對尹錫悅下達出境禁令，以調查發布戒嚴、涉及內亂罪等相關嫌疑。