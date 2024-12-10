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苗栗縣竹南鎮昨（9）日發生家庭悲劇，黃姓男子（36歲）離異後帶著10歲兒子跟7歲女兒與黃母（63歲）同住，豈料昨天晚間黃男與母親發生爭執，失控持刀砍殺母親，還傷害到10歲兒子，兒子見狀打電話報警並求助喊「家裡都是血」、「爸爸要殺人！」警方獲報火速趕抵，黃男見狀情緒激動，反鎖家門，最後直接從住家墜樓輕生，受傷的黃男母親、兒子緊急送醫，而全程皆被7歲女兒目睹。據悉，黃男與一對兒女，以及母親共4人住在大樓內，昨晚黃男與母親發生口角衝突，憤而持刀朝對方脖頸處砍，一旁的兒子見狀立即上前試圖阻止，豈料也遭波及，造成黃母頸部有20公分刀傷，兒子手掌、脖子都各遭割10公分刀傷，屋內佈滿血跡。黃男兒子發現事態嚴重，立即撥打報警電話求助，向員警表示「家裡都是血」、「爸爸要殺人！」大批警力到場時大門反鎖，喝令屋內黃男開門，不過黃男不從，兒子負傷趁隙開門，黃男隨後又拉回反鎖，後續經協調黃母才把門打開，不料黃男見警員進入屋內，瞬間情緒失控，轉身從4樓陽台跳樓一躍而下，黃男墜落大樓中庭當場沒有呼吸心跳，小女兒目睹全程。警方將黃男緊急送醫搶救，不過到院時已無呼吸心跳，急救後宣告不治；黃男母親與黃男兒子經送醫搶救後，兒子頸部開放性傷口，昨晚緊急手術，目前在ICU加護病房觀察，生命徵象穩定；黃男母親臉、頸多部位開放性傷口，縫合後生命徵象穩定，目前住院觀察，黃男小女兒則沒有受傷。