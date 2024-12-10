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天王周杰倫在台北大巨蛋開演唱會，日本藝人山下智久、第一名模林志玲等眾多大咖都來朝聖，還有天團五月天、天后張惠妹擔任擔任嘉賓，嗨翻歌迷。在世界棒球12強帶領中華隊勇奪世界冠軍的台灣隊長陳傑憲，也受邀與會，並送上中華隊的簽名球衣。粉專政客爽酸民進黨立委王義川，「台灣隊長陳傑憲講中華隊，王義川趕快出征，我笑你不敢」。王義川在中華隊出賽期間說，不解為什麼只能說中華隊不能說台灣隊，看到中華隊就肚爛。此外，香港天王劉德華來台灣開演唱會，王義川也不滿，演唱會滿滿的中國元素。政客爽說，「台灣隊長陳傑憲講中華隊，王義川趕快出征，我笑你不敢」。而周杰倫在大巨蛋也唱了《本草綱目》，周杰倫創作時曾談到，「用這樣的歌詞，去暗諷一些崇洋媚外的人的心態，我覺得阿，這我們的漢方、老祖宗老祖先的辛苦不能白費阿，我們要因為我們是中國人而感到驕傲！」政客爽也酸王義川，「周杰倫可以唱有中國人含義的中國風，但劉德華不可以」。