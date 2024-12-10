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Juan Soto爭奪戰在昨正式落幕，大聯盟各球團的補強也隨即展開，在今根據費城費城人隨隊記者Todd Zolecki指出，「費城人為了補強牛棚戰力，獻上一份總額1年850萬美元（約新台幣2.7億）的合約，在自由市場上簽下31歲後援Jordan Romano，只要等待體檢通過，合約就正式生效。」Romano在2019年登上大聯盟，生涯6個賽季皆效力多倫多藍鳥，合計231場出賽，在229.2局投球中，拿下20勝、17敗、105次救援成功、防禦率為2.90，但本賽季飽受右手肘傷勢所苦，僅有15場出賽，拿下8次救援成功、防禦率為6.59。但Romano是近年來大聯盟最好的終結者，他在2021、2022、2023年分別拿下23次、36次、36次救援成功，這三季平均防禦率僅有2.38，其中這3年中他共計能貢獻7.4WAR，是大聯盟後援投手中最佳的成績。費城人在簽下Romano，對於後援投手的補強可說是告一段落，根據費城人總管Dave Dombrowski表示，「球團在休賽季只會簽下一位後援右投。」預計Romano將與Carlos Estévez和Jeff Hoffman一同競爭球隊終結者的位置。