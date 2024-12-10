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▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆當家球星Shai Gilgeous-Alexander。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jonathan Kuminga是備受期待的後起之秀。（圖／美聯社／達志影像）

▲老將後衛Fred VanVleet。（圖／美聯社／達志影像）

NBA盃(季中錦標賽)進入淘汰賽階段，8支隊伍將在拉斯維加斯金盃，比賽將於美國時間週二開啟兩場八強賽：密爾瓦基公鹿隊主場迎戰奧蘭多魔術隊，達拉斯獨行俠隊客場挑戰奧克拉荷馬城雷霆隊。在淘汰賽開打前，美國媒體也盤點出最值得關注的10位球員，其中昔日MVP得主Giannis Antetokounmpo與Stephen Curry都榜上有名。2024-25賽季數據：32.5分、11.6籃板、6.4助攻Antetokounmpo去年在半決賽中轟下37分，但公鹿隊的防守表現拖累了球隊。今年，隨著防守能力的提升，Antetokounmpo的爆發有機會帶領球隊奪冠，補充他的NBA總冠軍戒指。2024-25賽季數據：23.0分、6.6助攻、41.7%三分命中率Curry 在淘汰賽的能力毋庸置疑，他的精準投射在生死戰中屢次發揮關鍵作用。儘管本賽季場均得分創下近10年來最低，Curry 的經驗和掌控比賽的能力仍是勇士隊爭冠的最大武器。2024-25賽季數據：28.7分、8.3籃板、8.1助攻Doncic 在傷癒復出後狀態回暖，近三場比賽兩次獲得高效的三雙數據。面對雷霆隊，Doncic 有望再次爆發，帶領獨行俠邁向下一輪。2024-25賽季數據：29.8分、6.3助攻、50.8%投籃命中率Gilgeous-Alexander 是本屆NBA 杯 MVP 的有力競爭者，他在小組賽中以場均30.5分的表現引領全隊。如果雷霆隊最終奪冠，他的名字將被寫入歷史。2024-25賽季數據：25.2分、13.2籃板、53.1%投籃命中率Towns 在加盟尼克隊的首個賽季表現出色，他的三分命中率達到生涯新高45%，並且成為球隊的核心進攻點。本場比賽是Towns首次在淘汰賽中為尼克出戰，他的表現將是比賽的關鍵。2024-25賽季數據：18.5分、10.6籃板、5.3助攻Sengun 在火箭隊的核心地位愈發明顯，他是球隊內線的關鍵武器。本場比賽將對陣勇士的小球陣容，他需要在內線佔據優勢，為球隊創造更多機會。2024-25賽季數據：15.0分、4.3籃板、44.8%投籃命中率Kuminga 在小組賽中的高光表現讓他獲得更多信任，33分的單場表現證明了他的潛力。在淘汰賽中，Kuminga 有望延續他的火熱狀態。2024-25賽季數據：22.0分、6.1籃板、5.0助攻Williams 是雷霆的多面手，他不僅在進攻端發揮作用，還能在防守中挑戰對方的內線球員。他的全能表現將是雷霆取勝的關鍵因素之一。2024-25賽季數據：8.8分、6.4籃板、6.0助攻Green 在淘汰賽中的經驗無疑是勇士隊的一大優勢。作為球場上的指揮官，他的防守、組織能力和季後賽的比賽節奏掌控，將為勇士隊提供不可或缺的穩定性。2024-25賽季數據：16.0分、4.2籃板、5.9助攻VanVleet 是火箭隊的領導核心，擁有總冠軍經驗的他將在這場淘汰賽中承擔關鍵的組織與得分任務。