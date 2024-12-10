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大聯盟休賽季最熱門話題「Juan Soto爭奪戰」終於在昨日落幕，Soto以超越道奇日籍巨星大谷翔平的價碼，和大都會簽下15年7.65億美元史上最大合約，誇張程度讓許多美國媒體不停拿各項數據類比，又有媒體整理出，Soto的合約總價值大於大聯盟5支球隊老闆的淨資產。美國媒體《The Dynasty Dugout》作家Beck在社群媒體上發文指出，Soto此次合約總和超過大聯盟以下5隊老闆的淨資產，日本媒體進一步秀出資訊佐證，根據數據網站「Statista」指出，這5位老闆在2023年分別預估的淨資產為以下。由低至高依序排列，紅人老闆Bob Castellini約為4億美元、馬林魚老闆Bruce Sherman約為5億美元、響尾蛇老闆Ken Kendrick約為6億美元、釀酒人老闆Mark Attanasio和洛磯老闆Dick Monfort皆約為7億美元。而在這次爭奪戰中，包含洋基、紅襪、藍鳥及道奇在內的多支球隊都至少提出6億美元的報價，然而得標的大都會老闆Steve Cohen淨資產高達198億美元，幾乎是紅人老闆Castellin的50倍。此外，根據數據網站「Spotrac」，2024年球隊年薪總額排名中，大都會以3億1474萬美元名列榜首，紅人僅有1億美元，相差超過3倍，儘管像守護者（排第21）和老虎（排26）這樣相較低薪的球隊，也有能力闖入季後賽，但參與熱門自由球員的競爭能力，明顯有重大影響。