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近年兩性平權的觀念已逐漸落實於我國各處，然而從男女性刷卡消費數據上仍可看出兩性消費行為各異其趣，呈現出男、女性消費習慣的縮影。聯合信用卡處理中心統計，過去1年女性刷卡總筆數和總卡數都高於男性，但男性對於卡片的忠誠度較高，傾向於集中使用少數幾張卡，相較女性愛在零售、百貨消費，旅遊刷卡也較多，對行動支付接受度也較高，反觀男性則在公共行政支出如繳稅方面金額高於女性，刷卡筆數最多是汽車維修及美容業。聯卡中心指出，2023年7月至2024年6月間，女性的刷卡總金額占比達54.35%，高於男性的45.65%，且刷卡總筆數和總卡數也都高於男性，展現出女性強大的消費力，也顯示出女性更習慣使用信用卡消費，是市場中最重要的刷卡主力軍。然而，男性在平均每卡年消費金額高於女性，男性平均每卡年刷卡金額為6萬7362元，高於女性的6萬2425元，將近5000元。整體看來，男性對於卡片的忠誠度較高，傾向於集中使用少數幾張卡，但每張卡的刷卡力道更強。兩性的刷卡差異也反映在消費的行業上，女性更傾向於在綜合商品零售業、百貨業消費，消費金額分別皆占兩性總金額的60%以上；男性則在公共行政支出如繳稅方面的金額高於女性，占比為59.97%。而在11月的刷卡數據中，女性於百貨業的消費金額增幅顯著，高出月平均金額40.54%，男性則是高出33.96%，顯示出女性更容易受週年慶等促銷活動吸引而消費。另一方面，男性刷卡筆數占兩性消費最高的行業為汽車維修及美容業，於兩性中占比為68.31%；女性占比最高的則是美髮及美容美體業，占比高達75.68%，呈現出男女性的消費習慣。值得注意的是，近5年（2020年1月至2024年6月）男、女兩性於美髮及美容美體業的消費筆數占比，男性從2020年的17.12%，逐步成長至2024年的24.44%。此外，女性在汽機車零件行業的消費也緩步增加，2020年的占比為36.09%，到2024年為39.42%，增加約3%。儘管增長幅度不大，但男女性的消費選擇已顯露出新趨勢，男女性在美髮、汽機車相關行業的筆數占比差距縮小，未來仍可期待更多潛在的轉變。再以旅遊業來看，女性的刷卡總金額和總筆數均高於男性，女性的總消費金額達1011億元，高於男性的803億元；而在平均單筆消費金額上，男性以1萬793元，領先女性的8691元。再從年齡和地區來看，男女性在旅遊消費次數最高的年齡皆是30-40歲，男性消費金額最高的是30-50歲的新竹市持卡人，女性則是60歲以上在台北市大安區的持卡人，可以看出男女性在旅遊支出上的不同樣態。另一項值得注意的男女消費差異在行動支付的使用上，整體看來女性在使用行動支付的接受程度高於男性，男性行動支付的筆數於兩性占比為47.47%，女性為52.53%。而兩性使用行動支付筆數最高的年齡層皆在30-40歲。特別的是，在50-60歲中，女性的行動支付消費筆數占比於兩性中占56.90%，而在消費金額占比上，更高達62.60%。中高齡族群在行動支付的使用上雖然相對於年輕族群較低，但50-60歲的女性在使用行動支付上有較高的意願和潛力。