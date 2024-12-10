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紐約大都會在昨獻上大聯盟史上最大合約，以15年總額7億6500萬美元（約新台幣250億）拿下Juan Soto。在搶下Soto後，生涯敲出226轟的當家重砲Pete Alonso去留也引起外界關注，在今棒球營運總裁David Stearns則表示，「我們很想把Alonso帶回球隊，他為我們打出了巨大的成功，我們將拭目以待。」據了解Soto的合約中並沒有延遲支付條款，且加上激勵獎金總額上看8億美元（約新台幣259億），當Stearns被問及球隊是否還有預算補強時，Stearns直言，「球隊一直都有預算，當我們需要資源時，球隊就會有資源能做補強，我們有能力進行補強，一切都是為了增強球隊。」美媒《Sports illustrated》則透露，「大都會在休賽期開出一份為期7年、總額1.58億美元（約新台幣51億）的延長續約，但最終遭到Alonso的陣營拒絕，且在拒絕報價後，Alonso將他的經紀人撤換為知名經紀人Scott Boras，並渴望在自由市場上獲得更好的合約。」現年30歲的Alonso在2019年登上大聯盟，生涯6個賽季皆效力大都會，共計846場出賽中，敲出781安、包括226轟全壘打、貢獻586分打點，打擊率為0.249。上賽季Alonso生涯首度全勤出賽，共計掃出146安、包括34轟、貢獻88分打點、打擊率為0.240。