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▲旅天下祭出年度壓軸優惠，雙12推出「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一，只要4,888元起，圖為釜山的知名景點「海雲台」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲樂天旅遊即日起至12月20日推出年度優惠活動「12月SUPER SALE」，推出「日本冬季燈光秀指南」，共計橫跨日本全國16個區域、涵蓋26 場燈光秀，像是東京六本木新城「冬季燈光秀」。（圖／樂天旅遊提供）

雙12將到來，各業者紛紛推出超狂優惠，旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）表示，為延續雙11爆棚買氣，加碼年終最強檔雙12活動，12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行1萬2,122元起」、「跟團一口價」最低1萬1,212元起，售完為止。此外凡下訂雙12活動任一商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號，至JetFi官網登錄活動，還有機會獲得iPhone、現金禮券等。旅天下祭出年度壓軸優惠，「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一只要4,888元起，挑戰市場最低價！「日本花卷5日計畫機票」、「越南富國島5日計畫機票」亦買一送一，分別1萬999元起、9,998元起。如不想自訂酒店，推薦日本「沖繩5日」、「東京5日」、「大阪5日」、「香港3日」等機加酒自由行產品，皆含稅12,122元起。團體旅遊也能「買一贈一」，去日本浪漫踏雪「花卷龍泉洞.淨土之濱.採果5日」入住三晚溫泉、「大阪環球影城.清水寺5日」、「東京迪士尼.富士山美景.溫泉6日」，或是去東南亞避冬，「泰國曼芭水上咖啡廳遊輪6日」、「泰國鄭王廟泰服體驗.暹邏灣5＋1日」、「馬來西亞沙巴五星度假.海洋公園.無購物5日」通通第二人免費！最低價3萬3,800元，等於一人只要1萬6,900元起。旅天下也祭出一口價，到日本東北搭纜車看樹冰「花卷阿仁樹冰雙溫泉5日」、前往北海道賞櫻「函館洞爺湖雙溫泉5日」均每人2萬1,212元起，並安排入住兩晚溫泉飯店。「韓國釜邱蔚三城5日」更低，一次走訪釜山、大邱、蔚山三大城市賞雪，每人僅1萬1,212元起。另外，樂天旅遊，也是即日起至12月20日推出年度優惠活動「12月SUPER SALE」，優惠內容包括飯店直接折扣最低四折、全站「獨家85折優惠券」，及各限量200名的「快閃六折優惠券」與「日式旅館七折優惠券」，合併飯店優惠，最低可享24折優惠。樂天旅遊同時蒐集當地旅遊達人推薦的旅遊資訊，推出「日本冬季燈光秀指南」，共計橫跨日本全國16個區域、涵蓋26 場燈光秀。像是東京六本木新城「冬季燈光秀」，是每年冬天人氣的燈光秀景點， 今年以「SNOW & BLUE」為主題，全長約400公尺的欅木大道，80萬盞藍白LED燈宛如雪花般點綴在街道兩側，整條街道宛如浪漫電影的場景。六本木新城的節慶氣氛不止於此，沿著欅木大道前行，旅客還能欣賞到周邊的聖誕樹裝飾以及二樓66 Plaza打造的「Luminous Bouquet」彩色花束燈飾。