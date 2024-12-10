我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「世界全壘打王」王貞治先生也是道奇隊球星大谷翔平的粉絲。（圖／中華棒協提供）

▲道奇主帥Dave Roberts和栗山英樹見面，兩人都執教過大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

在德州達拉斯舉行的美國職棒大聯盟冬季會議今（10）日開始，洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts出席，在期間他受訪時談及這次出訪日本的行程，透露自己有與福岡軟銀鷹球團會長王貞治及北海道日本火腿鬥士首席棒球總管（CBO）栗山英樹進行了會面，還透露前者是大谷翔平的忠實粉絲。本月初， Roberts與家人一起訪問日本，他出身於沖繩且母親是日本人，所以這次行程也算是一次「返鄉」。這位道奇主帥於12月5日回到出生地沖繩，接受了那霸市頒發的特別榮譽獎。完成日本之行後，Roberts迅速返回美國，出席在德州達拉斯舉行的MLB冬季會議。當天，他在會場接受媒體採訪時談到了訪日的經驗，他激動地表示此次’能和日本職棒的傳奇人物「世界の王」王貞治見面，絕對是一次無與倫比的經歷，一切都讓他感到很不真實。Roberts補充說：「他（王貞治）雖然已經是高齡，但仍然保持著令人驚嘆的體格，這讓我印象深刻。我們聊到了很多，其中包括他說自己是大谷翔平的忠實粉絲。」對於王貞治的影響力，Roberts也發出感慨：「在見到他之前，我甚至懷疑世界上有王貞治這樣的人存在。在親眼見到後，才確認他是真人！」此外，Roberts還透露，他與栗山英樹進行了一次會面。他談笑著說：「我和栗山先生開了一次會，我們並肩坐著並拍了一張合照。我還把照片發給了翔平。」他以輕鬆幽默的語氣描述了與栗山的互動，雙方交流地相當愉快。