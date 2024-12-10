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▲詹仁雄（中）製作《康熙來了》深受觀眾喜愛，曾一度傳出蔡康永（右）及小S（左）重出江湖，最終沒達成共識而破局。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

▲蔡康永（右）近期忙於寫書及宣傳，表示目前沒有接到邀約，而理科太太（左）方面也表示，確實有在婚禮上遇到，很謝謝厚愛，但還是會想專精在自己的事業上。（圖／翻攝自理科太太YouTube）

經典綜藝節目《康熙來了》由蔡康永及小S（徐熙娣）主持，隨後因電視型態轉變於2015年停播，不少觀眾惋惜，距今停播近9年，原本一度傳出製作人詹仁雄找回兩人重出江湖，不過最後仍沒達成共識破局，而今（10）日又有消息指出，詹仁雄有意邀請蔡康永搭檔知識型YouTuber「理科太太」開新節目，做一個「說故事」的全新型態節目，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問製作人詹仁雄該節目動向，他以9字正式回應「傳達有誤，沒有此事啊」。據悉，傳出該消息源於今年10月蕭敬騰的婚禮，詹仁雄察覺出蔡康永和理科太太的化學效應，曾親口邀約兩人合作節目，期盼打造綜藝節目全新型態，策劃以說故事的方式呈現，與此同時，蔡康永與理科太太過去合作影片的互動及對話，既有趣又發人省思，深受觀眾喜愛，也難怪傳出兩人即將合開新節目的說法，對此，詹仁雄對此稍早向記者回應「傳達有誤，沒有此事啊」，打臉該傳言。事實上，蔡康永與理科太太近期將生活重心擺在事業上，忙於寫書及宣傳的他由經紀人代為回應，表示目前沒有接到邀約，而理科太太方面，除了前幾個月忙於離婚官司外，陸續都在工作拍攝影片中，也表示確實有在婚禮上遇到，很謝謝厚愛，但還是會想專精在自己的事業上。另外，關於外界都很關心「康熙」是否能在合體開新節目？原來早在今年5月就頻頻傳出流言，據悉詹仁雄相當希望促成此次機會，表示很開心跟小S、蔡康永聚會吃飯，也希望可以有機會再合作，不過，蔡康永透過經紀人34字表示：「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了。」小S則說：「那天跟詹哥見面只是想要討論胸貼有各種用法，當你畏光的時候也可以貼在眼睛上，還沒想到底要不要合體。」