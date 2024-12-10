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立法院院會今（10）日審查大法官人事案，民眾黨團總召黃國昌在聽完被提名人說明後，直言司法院長張文貞跟副院長姚立明被提名人的表現都是「不及格」。他認為，張文貞連自己曾經主張《集會遊行法》違憲都不記得，且無法解釋為何自己有特權、不依法繳回黨團所發出的問卷。至於姚立明本來就不適任，總統賴清德應為政治提名道歉。民眾黨立院黨團總召黃國昌在議場外受訪指出，雖然張文貞在學界非常久，但以司法院長被提名人來說卻完全不及格。過去張文貞曾主張《集遊法》違憲，但是，「對於執政黨這麼多年不修改他當初認為集會遊行惡法，一個說一句話的勇氣都沒有。」而且張文貞在詢答過程中也坦承，黨團發出的問卷他們依法必須回答，卻無法解釋自己為何沒有遵守法律繳交。黃國昌並質疑張文貞，台灣社會對於死刑憲法法判決意見很多，但張被問到此議題是卻選擇全面迴避，「連面對問題的勇氣都沒有」。至於司法院副院長被提名人姚立明，黃國昌則直言他本來就不適任。「我必須要沉痛的講，賴清德竟然提名競選時的競選主委出任副院長，這是對於司法徹底的不尊重。」這反映出來的是總統賴清德竟然把司法院院長、副院長拿來當成政治酬庸工具。黃國昌認為，賴清德總統應該為這種政治提名道歉。