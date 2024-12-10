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74歲中廣前董事長趙少康先前才剛動完「開心」手術，怎料後來又在家中摔倒，二度進醫院，所幸日前已順利出院。時隔近一個月，趙少康昨（9）日終於重返節目主持《少康戰情室》，更透露自己休息很久了、很期待回去主持節目，「每天休息也很無聊」，在昨天節目開始前，更向觀眾喊話，自己回來了，「這次不會走了！」趙少康日前進行心臟手術，經康復後於11月初首次回歸主持《少康戰情室》，但卻在19日時發文，稱自己因為在家摔了一跤，並發現肝臟邊角破裂、有內出血情形，一度被送進加護病房，以針劑進行治療，所以2度請假。事隔60天趙少康本月4日重返中廣，他除了在臉書發文感謝護理人員的照顧外，也表示住院期間體悟到生死之間的轉化，讓自己覺得要變成更好的人，「一方面老生常談就是健康重要，另一方面，當你經過這些生死之門時，對生命的體驗會更深刻」。趙少康昨天在主持節目前接受訪問，他表示，自己休息很久了、很期待回去主持節目，「每天休息也很無聊」。他指出，最近各種新聞不斷，如韓國戒嚴、敘利亞總統阿塞德被推翻等，作為主持人，應該在和大家討論這些新聞的同時，發表自身意見。趙少康也坦言，當時手術時有插管9個小時，所以聲音到現在聽起來還是有點沙啞、中氣不足，但醫生告訴他，這種狀況過幾天就會好了。而在節目開始前，節目代班主持人、資深媒體人錢怡君也特別向趙少康獻花、並祝福他「要健健康康」。趙則稱讚錢代班代得很好，並向觀眾喊話，自己回來了，「這次不會走了」。