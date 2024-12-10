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▲「MyGO」動畫中主角名叫高松燈（右），劇情中也出現前往水族館看企鵝的內容。（圖／ 翻攝《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》）

▲說好一輩子一起看企鵝。（圖／ 翻攝《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》）

▲Xpark公布投票結果。（圖／翻攝Xpark臉書）

▲Xpark沒有無視燈！（圖／ 翻攝《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》）

▲Tomorin乘載著1.3萬名粉絲的祝福命名，健健康康的持續長大中。（圖／翻攝Xpark臉書）

MyGO廚趕快看！日前 Xpark 為剛出生的國王企鵝寶寶舉辦命名活動，結果第一階段出現了大量粉絲，投稿動畫《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》中相關詞彙，包含主角「高松燈」的「Tomorin」、「燈」以及歌曲「碧天伴走」都進入第二階段，今（10）日投票結果正式公布，也確定由 Tomorin衝破1.3萬票獲選。台北市動物園從2022年將國王企鵝「嘟胖」借殖至桃園Xpark，隨後與雄性企鵝「烏龍茶」配對成功，在今年順利誕下寶寶，於是Xpark也展開了票選活動，讓粉絲投稿名字，與北市動物園提出的名字，一同參加第2階段PK投票。然而這項活動，也立刻被喜愛《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》動畫的一大票粉絲「MyGO廚」所關注，因為在動畫劇情中，主角高松燈與千早愛音曾一同前往水族館看企鵝，於是粉絲們卯起勁來為「Tomorin」進行灌票。途中雖然也出現一大堆粉絲擔心官方，可能會無視投票結果，依舊選擇其他較常見的名字。不過今（10）日Xpark公布「企名」投票結果，由，企鵝寶寶確定名為Tomorin。Xpark官方也表示，「這個名字承載著許多粉絲的創意和心意，讓我們一起歡迎這位新成員的誕生吧！Xpark一直以來秉持著公正、公開的原則舉辦活動。且公正地進行投票，本就是身為台灣人民的共識。此次企名大師活動在第一階段就已經獲得相當大的迴響，也已經有相當數量的募集者湧入。。」對於國王企鵝寶寶的企名有著這麼多人的關注以及期望，Xpark非常開心也對於大家的企名樂觀其成，「因此，」，最後Xpark也希望投票結果正式出爐之後，也讓一票MyGO廚開始在留言區狂刷梗圖與道歉文「對不起Xpark，」，更表示會盡快抽空前往現場，一睹Tomorin的可愛身姿。