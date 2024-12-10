好市多熟食區過去有提供無限量碎洋蔥以及醬料，不過2021年起改為隨餐供應，不過近期有網友發現「自助洋蔥吧」驚喜回歸，全台分店同步供應，但未來仍會視會員取用狀況隨時調整，且目前並無取消計畫，也就是說將會回歸為常態性供應商品，也讓不少會員直呼「超懷念！」。
好市多販售的熱狗堡組合是不少民眾的必吃清單，但在2021年因應防疫撤掉內用區裡無限量供應的「熱狗專用醬料區」，包含不少民眾最愛的「碎洋蔥自助吧」，改小包裝、小塑膠盒供應。不少民眾瘋猜是為了遏止奧客「拿塑膠袋將大量洋蔥裝回家」。
不過今（10）日好市多證實，消失近3年的無限量洋蔥自助吧全台賣場同步回歸，「且目前並無取消計畫、好市多持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗服務，全台賣場均提供自助碎洋蔥供會員隨餐取用」。
碎洋蔥回歸的消息也在「Costco好市多 商品經驗老實說中」臉書社團中引發網友討論，不少民眾表示「洋蔥回來我就每次必買熱狗堡」、「要回來了嗎？雖然我自己很少用，但感覺都快變成時代的眼淚了，超懷念的」、「回來了呀！可以把熱狗蓋滿來吃了！話說，那酸黃瓜何時回歸！」、「終於！！沙拉加洋蔥才好吃啊」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過今（10）日好市多證實，消失近3年的無限量洋蔥自助吧全台賣場同步回歸，「且目前並無取消計畫、好市多持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗服務，全台賣場均提供自助碎洋蔥供會員隨餐取用」。
碎洋蔥回歸的消息也在「Costco好市多 商品經驗老實說中」臉書社團中引發網友討論，不少民眾表示「洋蔥回來我就每次必買熱狗堡」、「要回來了嗎？雖然我自己很少用，但感覺都快變成時代的眼淚了，超懷念的」、「回來了呀！可以把熱狗蓋滿來吃了！話說，那酸黃瓜何時回歸！」、「終於！！沙拉加洋蔥才好吃啊」。