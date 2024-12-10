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台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署後，除台灣走完行政程序後，美國國會也已確認雙方法規完備，從即日起正式生效。對此行政院長卓榮泰今（10）日受訪表示，這是台美關係發展非常重要的時刻，證明彼此走在正確相同的道路上，將會加深彼此合作並深化各種連結。台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署，議題包括貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐與中小企業，台灣已走完相關程序，而簽署後歷時一年半時間，在美國國會確認雙方法規完備後，協議於今起生效。對此卓榮泰表示，這是台美關係發展非常重要的時刻，證明彼此走在正確相同的道路上，將會加深彼此合作並深化各種連結，強調中華民國台灣政府會跟產業界與人民一起立足台灣，佈局全球、行銷全世界，這樣好的發展將有助於未來，持續發展多邊與雙邊關係，用這樣經驗會更邁前一步。