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菲律賓中部坎拉翁活火山（Kanlaon Volcano）在9日噴發，煙高達3000公尺，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）已發佈三級警戒，並疏散附近居民逾5萬4千人。根據PHIVOLCS發布的通告，坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）9日下午3時03分發生爆裂式噴發，煙雲高達3000公尺，向西南西方向飄動，「火山碎屑密度流」沿東南坡向下流動。據悉，坎拉翁火山8日發生6次火山地震，噴出4638噸的二氧化硫氣體，PHIVOLCS在臉書貼出噴發影片後，同時也把坎拉翁火山的警戒等級，從之前的2級調升至3級，危險區從火山口週邊8公里擴大至9公里。坎拉翁火山位於菲國中部的內格羅島（Negros），高約海拔2500公尺。由於處於火山和地震頻繁的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），菲律賓經常發生地震，境內共有23座持續活動中的火山，其中21座曾經噴發、2座有強烈的硫氣噴發。