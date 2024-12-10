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王品集團公布11月自結合併營收為新台幣18億元，創同期新高，年增7.58%。台灣事業群營收14.8億元，續寫同期新高，年增9.54%。大陸事業群營收3.2億元，微幅年減0.59%。累計2024年1-11月兩岸自結合併營收202億元，年減0.16%，其中台灣事業群累計營收為162.6億元，成長4.24%。入冬進入吃鍋旺季，集團七大火鍋品牌「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「嚮辣」、「尬鍋」、「石二鍋」、「12mini」業績同步躍升。零售品牌「王品嚴選」推出冷凍麻油雞鍋、汕頭火鍋、常溫火鍋湯底、個人獨享鍋等多種新品，於全台通路上市即熱銷。以及日前新開的「阪前和牛鐵板燒」台北安和店、桃園南茂店與「藝奇」台北南京東店助攻，帶動台灣事業群11月營收14.8億元，也創同期新高。11月誕生「青花驕」、「肉次方」、「夏慕尼」及「和牛涮」四大品牌6家千萬大店。12月王品集團持續展店，精品麻辣鍋「青花驕」台北南港車站店於12/5熱鬧開幕，「聚日式鍋物」也將在12/15開出基隆首店，搶攻年末吃鍋潮。此外看好除夕年菜商機，中餐四大品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」聯合推出熱年菜組合，大小家庭均可享受澎湃功夫菜，預購後於除夕當天至全台門店現取，限量3500套售完為止。「王品嚴選」的冷凍年菜也已開賣，以最受歡迎的中菜套組為主，今年加入人氣和牛鍋物，同時滿足圍爐需求，早鳥優惠最高省下2500元，還可登錄消費發票抽大獎