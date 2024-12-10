我是廣告 請繼續往下閱讀

本賽季Teoscar Hernandez不僅幫助洛杉磯道奇奪冠，Hernandez更成為大谷翔平在大聯盟的西班牙語老師，但在今根據《ESPN》記者Alden Gonzalez透露，「道奇與Hernandez的談判中陷入僵局，仍無法縮小對於合約上的分歧。」隨著談判陷入僵局，Hernandez也將自己社媒「X」的道奇奪冠大頭貼照片移除，且自介上也看不到道奇的著稱。記者Alden Gonzalez說：「道奇在過去幾週一直與Hernandez交涉，但雙方在合約上始終未能縮小差距，若是道奇沒能留住這位強打，自由市場上波士頓紅襪、紐約洋基都將積極對他展開追求。」去年休賽季Hernandez趕在開季前才與道奇簽約，今年整季出賽154場，掃出生涯新高的33轟、並貫線99分打點，打擊率為0.272、整體攻擊指數為0.840，在季後賽更是掃出3轟、12分打點、打擊率為0.250，順利幫助道奇捧起隊史第8冠。值得一提，隨著道奇在日前於自由市場上簽下Michael Conforto，被外界認為是為失去Hernandez做準備，隨著談判陷入僵局，Hernandez要在下賽季回歸道奇，機率可說是十分渺茫。