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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在8局下的第4個打席，遭到後援投手Tanner Scott靠近外角的滑球三振，當下露出訝異神情，似乎對於主審好球帶略有微詞。（圖／美聯社／達志影像）

宇宙道奇持續補強！根據《The Athletic》道奇隨隊記者Fabian Ardaya報導，道奇在續約36歲明星終結者Blake Treinen後，還想引進兩名投手大物，包含4次對決皆三振大谷翔平的Tanner Scott，目前他是自由市場上排名第一的後援投手。Ardaya指出，道奇仍在尋求補強後援投手，目標包含成為自由球員的左投Scott，以及釀酒人守護神Devin Williams。30歲的Scott今年在馬林魚開季，出賽44場取得6勝5敗，18次救援成功，防禦率是優質的1.18，並首度入選明星賽，季中被交易至教士，本季共出賽72場，防禦率1.75，並以WAR值4.0排在聯盟救援投手第一。在季後賽中，Scott出賽6場繳出無失分表現，對上道奇時，經常在大谷翔平上場打擊前被更換上場，4次對決中皆三振大谷翔平。Ardaya也透露，Scott是現在自由市場上排名第一的後援投手，過去2年留下防禦率2.04、投150局奪188次三振的亮眼成績，去年道奇曾試圖引進他，因為過去交手時，他經常封鎖大谷翔平，這引起道奇管理層的高度關注。