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民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡日前控訴，004號黨員「大媽老司機」朱蕙蓉到處散播陳智菡的女兒透露「媽媽說蔡壁如超噁心」，兩人連日隔空對嗆。對此，陳智菡的丈夫、民眾黨副祕書長許甫嘆，女兒看到訊息後，害怕地問他們「我有做錯什麼事嗎？」讓他非常自責。許甫在臉書發文表示，「什麼時候，台灣已經墮落到要拿一個未成年的幼兒，做政治操作跟攻擊。」一個幼兒有同學、有朋友，她們懵懵懂懂，但也會看電視新聞，也會討論，「我不知道女兒會不會承受那些根本不該她這年紀遭遇到的討論，爸媽卻沒有辦法好好保護她，讓她必須受到這些惡人、壞人的騷擾，甚至她昨晚不知從哪看到、聽到訊息，害怕地問著我們：我有做錯什麼事嗎？」許甫說，他非常自責，只能簡單地跟女兒說沒有，「因為她還小，不想讓她太早看到這骯髒的世界。但做錯的事的，是那些為了攫取公眾注意換取政治利益的人，是那些完全越過道德紅線還洋洋得意的人。噁爛至極！」