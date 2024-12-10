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洛杉磯湖人隊上一場在LeBron James缺陣的情況下以107：98擊敗了波特蘭拓荒者隊。賽後，NBA記者Marc J. Spears和薪資專家Bobby Marks在訪談節目中談到了湖人對James的運用，他們直言湖人應該選擇性地犧牲一些比賽，來讓詹皇輪休恢復。對於近期James的低迷，中國媒體人楊毅則稱這位現役傳奇應該早日退休，以保住生涯名聲。James這一季下滑明顯，不僅防守腳步進一步變慢，這一季的大問題是他的外線投籃命中率滑落，似乎體能問題正在困擾著他，時間終究是在他的身體上留下了痕跡。Spears在節目上認為，湖人隊應該減少James的出賽時間，因為就算是比James小幾歲的Stephen Curry，本賽季場均也只出戰30分鐘左右，讓詹皇減少上場時間能夠提升它的效率，降低受傷風險。另一名記者Marks觀點類似，但對於此操作的看法不同，「最好還是像76人使用Joel Embiid那樣去使用James，應該戰略性放棄一些比賽，湖人沒有能力承擔詹姆斯減少出場時間的情況，因為其他球員不足以彌補他不在場的缺失，隊中大概只有8名能打的上球的球員，昨天連Bronny和雙向球員都出場了。在一些比賽輪休，比減少他出賽時間更好。」James本賽季出賽23場，場均23分8板9.1助，數據仍然不算差，但對比賽的影響力，正在變小。高階數據也反映出他本季累積的正負值是負的，而且一度是湖人隊內最差，也是少數上場輸分、下場贏分的球員。中國媒體楊毅在節目上表示，「希望James盡快退役，他職業生涯從不只追求數據，傳奇形象應該一以貫之。再打下去有點晚節不保，既然在籃球場無法再當king，可以考慮轉戰商業等其他領域。」