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台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）第一階段談判即日起生效，為台灣企業爭取到貿易便捷化、中小企等優惠。中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，「這個絕對是一個好事」，但也提到接下中美貿易戰就是關稅大戰，還是希望可以爭取到自由貿易協定（FTA）。許舒博聽聞台美21貿倡第1階段生效，強調「這個是一個好事，這個絕對是一個好事！」因為如果貿易可以便捷化，台商可以有很多通關特殊待遇，都絕對是個好事。然而，他也指出，兩國政府接下來可以盡快談成FTA，因為很多關稅議題實際上都是影響到全球經貿的重要關鍵；中美貿易大戰，事實上就是一個關稅大戰，「你高我高，高來高去到最後犧牲傷害的，還是所有的老百姓」，認為這些都不是正確的國際貿易手段。許舒博說，考量到台灣處在非常艱困的外交環境，沒有辦法加入非常多的商業貿易團體，就會面臨更高的關稅，「台灣的產品再好，假使把關稅都一直往上加，我們就失去了國際的競爭力」，台商可能被迫到其他地方生產，將會影響到台灣整體經濟發展。台美21貿倡包括11項USTR關注議題，包含印太經濟下所有貿易支柱：貿易便捷化、法規訂定原則、農業、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、反貪污、勞工、標準、環境與氣候變遷行動、國營企業、非市場政策及做法。對於台美21貿倡，相關人士解讀，相當於「沒有關稅的台美BTA」，意旨除了關稅相關議題都有碰觸到，包括貿易便捷化、中小企業貿易協助、數位貿易及環境及氣候變遷等，相當於累積BTA的「基石」。官員曾說明，美國海關商品入關流程上不確定性高，部分中小企業出口到美國若在入關上遇上延宕，那麼就會徒增成本；因此這次增添簡便通關、驗證及自動通關等，將對於中小企有所改善。官員補充，雖然在貿易便捷化方面，台灣仍無法比上與美國有簽署FTA國家順暢度相比，但絕對會比原本情況更加改善。其次，針對中小企業部分，我國中小企業赴美時，可能會遇上對於法規、程序不夠熟悉所造成的延宕，因此這次雙方也宣告，行政機關法治作業須要考量到台美中小企溝通管道及執照核發順暢度。