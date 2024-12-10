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▲雪碧摔斷肋骨非常疼痛，但她說不用開刀，只能先打止痛針。（圖／雪碧臉書）

自封為「性感教主」的42歲大尺度女模特兒雪碧近日發生意外，她說自己半夜在浴室跌倒，肋骨直接撞上浴缸當場痛倒在地，雪碧說自己艱難爬出廁所後，每動一步都劇痛無比：「感覺左邊肋骨一直插我的內臟」，事後到醫院檢查才發現肋骨居然斷了2根，讓她超傻眼。經過這次意外，雪碧也說：「以後會發生什麼事情大家都不知道，所以我自己連遺囑財產分配都寫好了！已備不時之需！」雪碧昨（9）日在臉書發文，分享跌倒的詳細經過，她說自己前一晚半夜起床上廁所時，「為了撿手機竟然昏倒，肋骨撞到浴缸」，她艱難地爬出廁所後，在外面的地板躺了一晚上，才慢慢移動上床，每動一步都感覺肋骨一直插到內臟，讓她崩潰直呼「比整形還痛」，後來送醫才知道，原來是肋骨斷了2根。雪碧說醫生叮囑她，雖然不用手術但是會很痛，2、3禮拜不能運動，只能先幫她打止痛針。經過這次意外，雪碧也感慨地說，最近天氣變化大，猝死的人越來越年輕了，呼籲大家上下樓梯跟去廁所千萬小心，「以後會發生什麼事情大家都不知道」，雪碧也直言，自己連遺囑、財產分配都寫好了，就是為了以防萬一。該篇貼文曝光後，粉絲也心疼留言：「怎麼那麼常昏倒」、「一定非常疼，因為靠近心臟佈滿神經」、「美女保重身體」、「現在半夜醒來上廁所都要留意，畢竟會冷、人不是很清醒的狀態下進入浴室或廁所都要小心滑倒」、「女神沒事吧好好休息」、「希望妳早日康復唷」。