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▲六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，即日起推出韓國美食美酒節，有數十道韓國經典菜餚。（圖／六福萬怡提供）

▲台北福華預計將於12月12日起推出住房及餐飲三重奏優惠。其中的餐券組合號稱是飯店賣餐券40年來最大優惠，尤其晚餐券更是比「買一送一」優惠還要便宜。（圖／台北福華飯店提供）

台北六福萬怡酒店歡慶九周年推出餐飲優惠，於12月9日至12月31日到吃到飽「敘日餐廳」官方粉絲團，擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」用餐時出示，即可享平日午、晚餐每位999元，或假日午、晚餐每位1,299元之優惠，海鮮控爽吃生食級干貝、烤牡蠣與松葉蟹腳。台北福華則是將於12月12日起推出住房及餐飲三重奏優惠活動，其中吃到飽晚餐券更是有「比買一送一還便宜」的優惠。台北六福萬怡酒店的「敘日餐廳」目前推出「敘饗韓風食堂」主題餐檯料理，菜色包含韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，假日還有松葉蟹、生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排通通都可無限暢吃。此外，三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶。兒童餐費已為優惠價格恕不適用，每組訂位至多十人共享優惠價，須提前訂位。另外，台北福華預計將於12月12日起推出住房及餐飲三重奏優惠。第一重住房回饋：於2025年1月和2月的星期日至星期五，入住標準單床房含兩客早餐，每晚只需3,500元。第二重人氣餐券推出限量販售超值票券組合，號稱是飯店賣餐券40年來最大優惠，每張1,815元（限平日晚餐，假日需另外加價），若是以平日晚餐原價1750+10%來算，共計單人晚餐原價為1925元，該晚餐券僅賣1,815元就能讓兩人共享晚餐，因此堪稱是比「買一送一」還便宜。第三重優惠則是於彩虹座自助百匯及珍珠坊用餐，消費滿1,000元即贈200元現金抵用券，最高可享20%回饋。