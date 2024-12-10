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中職會長蔡其昌挑起台灣第2顆大巨蛋話題，台中市長盧秀燕積極回應，繼昨天宣布「卸任前可望公布地點」，今天再透露台中準備興建大巨蛋，「已經規劃很長時間」，她提出大巨蛋4大要件，透露若完成各項評估，也許2年內就可公布。中華職棒會長蔡其昌於網路節目中指出，台灣職棒市場潛力驚人，台灣有實力再蓋一座大巨蛋，第2顆大巨蛋最好選在中南部，並建議辜仲諒最好由球團在台中興建。台中市長盧秀燕昨回應表示，自己有信心帶給市民驚喜，卸任前將公布大巨蛋地點，至於BOT、ROT或民間自提，都可以考慮。盧秀燕今（10）日列席議會前受訪時，表示台中要興建大巨蛋一事，很早便開始進行，並非因為棒球12強，昨天消息流出，大家關心的程度超乎她意外，「天助我們！12強世界冠軍讓各界更重視國球，證明台中方向正確」。盧秀燕說，台中很多3、4千人的場館，過去缺萬人以上場館，所以正在興建巨蛋，但活動愈來愈大型，世界級活動、國際級藝人需要更大場館，以周杰倫15萬張票一票難求來看，演藝發展、棒球發展、體育賽事發展需要更大場地，中部需要大巨蛋，以滿足不同形態的人數需求。盧秀燕稍後在回答市議員黃佳恬質詢時，透露大巨蛋選址4大原則，一是需容納3、4萬人以上，因此場地至少要10到15公頃；二是選址希望是素地，否則若遇到拆遷問題，將拖延時程；三是交通方便，外地民眾進出台中、散場都容易；四是財務問題，未來大巨蛋興建經費可能高達4、5百億，對廠商要有誘因，否則不見得願意來投資。