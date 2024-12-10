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榮耀號郵輪故障，近2000名旅客滯留沖繩，預計明（11）日檢修完成，將空船不載客返台。對此，交通部民航局協調航空公司加班機、放大機型協助疏運，交通部長陳世凱也表示，確保遊客今（10）日全數返台。地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港航次行程。該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，經觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1857名。交通部第一時間獲悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至12月8日止，民航局已協調華航及長榮，於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，12月9日增加328個座位，12月10日增加420個座位，將由船方全額支付機票，12月8日部分旅客已自行搭機返台，事後亦可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。此外，華航與星宇今天各增開一班加班機，兩天共增加1179個座位，交通部說明，航港局召開應變小組會議，與船公司協調溝通後，榮耀號郵輪預估最快11日才能檢修完成，且將空船不載客返臺，目前已宣布今日自日本返回基隆的航次取消，本次疏運已無旅客搭乘郵輪返台選項，旅客需靠空運疏運才能儘速返台。航港局也已要求相關旅行社預先準備旅客返臺後之陸運接駁。除有部分旅客已自行安排返臺行程外，陳世凱表示，目前已根據船公司所提需求安排充足運能，今日應可將有返臺需求之旅客疏運回臺，後續如有其他新增需求，民航局也會協調航空公司持續提供協助。