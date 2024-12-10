特斯拉創辦人馬斯克近期對新加坡少子化問題發表看法，稱該國和其他許多國家一樣，正走向滅絕，他認為低出生率導致的人口崩潰（population collapse）問題對人類文明帶來的風險比全球暖化還嚴重。
綜合外國媒體報導，馬斯克在他買下來的X平台上引用一篇《新聞週刊》文章，該文章提到新加坡勞動力縮減與出生率下降的問題，表示新加坡出生率已經「跌至谷底」，代表將會有更多的老年人以及更少的勞動力。
該篇文章還提到，新加坡政府正敦促要聘雇更多年長勞工，並轉向使用機器人。馬斯克對此評論，「新加坡與許多其他國家正在走向滅絕。」而他的這則推文至今已被觀看逾4550萬次，獲得全球網友的廣大迴響。
新加坡政府對於少子化問題也十分頭痛，因為原因有時不是「養不起」，而是越來越多適婚年齡的女生不願意結婚或生子。根據《CNBC亞洲台》報導，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）研究員譚文偉指出，生育率超低的問題對於新加坡政府來說十分棘手，但「大量撒錢」無法改善根本原因。為了搶救生育率，新加坡政府也以「獎金措施」試圖用錢吸引百姓生兒育女，但推行幾年後的政策成效低落，於是開始推行其他福利政策。
國立新加坡大學李光耀公共政策學院的高級研究員Tan Poh Lin說：「一旦女性有了孩子，她們的職業發展就會放緩。許多人決定等到他們在工作中感到安全和穩定時再生兒育女，因此延緩了結婚和育兒的規劃。」
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該篇文章還提到，新加坡政府正敦促要聘雇更多年長勞工，並轉向使用機器人。馬斯克對此評論，「新加坡與許多其他國家正在走向滅絕。」而他的這則推文至今已被觀看逾4550萬次，獲得全球網友的廣大迴響。
新加坡政府對於少子化問題也十分頭痛，因為原因有時不是「養不起」，而是越來越多適婚年齡的女生不願意結婚或生子。根據《CNBC亞洲台》報導，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）研究員譚文偉指出，生育率超低的問題對於新加坡政府來說十分棘手，但「大量撒錢」無法改善根本原因。為了搶救生育率，新加坡政府也以「獎金措施」試圖用錢吸引百姓生兒育女，但推行幾年後的政策成效低落，於是開始推行其他福利政策。
國立新加坡大學李光耀公共政策學院的高級研究員Tan Poh Lin說：「一旦女性有了孩子，她們的職業發展就會放緩。許多人決定等到他們在工作中感到安全和穩定時再生兒育女，因此延緩了結婚和育兒的規劃。」