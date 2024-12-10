今明兩天（12/10、12/11）回溫，後續將有連續兩波冷空氣抵達台灣，中央氣象署技正林秉煜指出，台灣各地週四（12/12）轉涼、週六（12/14）轉冷，週末的冷氣團相當有感，北台灣市區低溫只有13度左右，空曠低區可能跌破10度；未來幾天降雨則是「先濕後乾」，週末降雨機率較低。
林秉煜表示，今明兩天東北季風減弱，各地天氣相對比較舒適，明晚迎接本週第一波冷空氣，強度為東北季風，影響至週五（12/13），期間北台灣白天高溫20度左右，低溫維持16至18度，中南部高溫26至28度，日夜溫差較大。
林秉煜說明，週六會有第2波冷空氣無縫銜接，強度為大陸冷氣團，北台灣市區，早晚低溫逐漸降到13度左右，中南部和週四、週五相比，也會下降3至4度，週日至下週一（12/15至12/16）氣溫最低，北台灣低溫11至12度，桃竹苗空曠低區可能有10度以下的極端低溫。
未來降雨部分，今明兩天降雨集中在宜花東、恆春半島，宜蘭要小心較大雨勢；明晚至週五，東北季風水氣增多，新竹以北的降雨機率都提高，宜蘭、基隆海岸有較大雨勢；週六冷氣團環境比較乾，因此各地雨勢會逐漸趨緩，轉為乾冷的天氣型態。
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林秉煜說明，週六會有第2波冷空氣無縫銜接，強度為大陸冷氣團，北台灣市區，早晚低溫逐漸降到13度左右，中南部和週四、週五相比，也會下降3至4度，週日至下週一（12/15至12/16）氣溫最低，北台灣低溫11至12度，桃竹苗空曠低區可能有10度以下的極端低溫。
未來降雨部分，今明兩天降雨集中在宜花東、恆春半島，宜蘭要小心較大雨勢；明晚至週五，東北季風水氣增多，新竹以北的降雨機率都提高，宜蘭、基隆海岸有較大雨勢；週六冷氣團環境比較乾，因此各地雨勢會逐漸趨緩，轉為乾冷的天氣型態。