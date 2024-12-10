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▲周杰倫的歌迷為了爬下水道做了不少攻略，更解析內部構造和搖滾區位置。（圖／IG 2108.cj_）

亞洲流行天王周杰倫日前舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，讓許多沒票的粉絲揪團衝下水道尋覓重低音，歌迷更在社群上曬出「下水道實況全解析」，揭秘地下道裡的真實狀況，不僅沒有想像中的惡臭，還一群人一起大合唱，最後更在網路上搞起抽獎活動，免費租借工程帽、頭燈等裝備，讓網友直呼：「不是票買不起，是下水道更有性價比！」周杰倫日前成功拿下大巨蛋，成為大巨蛋開唱第1人，至今都讓歌迷意猶未盡，而這次除了幸運搶到入場券的15萬名歌迷能身歷其境以外，還有在場外聽漏音、爬下水道找重低音的粉絲，可見周董魅力難擋，而近期也有歌迷在社群上曬出「下水道實況」，讓網友嘖嘖稱奇。影片中，歌迷解釋地下道需要實名制，一律團進團出，確認好裝備後，就會帶團搭乘工程電梯到327公尺深，更曝光票價6880元的特選A區確切位置，畫面中也不難發現下水道其實並無想像中髒亂，反而多了一群人一起冒險刺激氛圍。而實況畫面公開後，更吸引大票粉絲搶著報名跟團，歌迷還在網路上舉辦抽獎，讓粉絲能免費租借安全帽和頭燈。下水道實錄也掀起網友熱議，紛紛直言：「我封你為下水道狂人」、「還能報名嗎」、「台灣人說到做到耶」、「下水道之王」、「勇敢的人先享受人生」、「不是票買不起，是下水道更有性價比！」可見周杰倫這次睽違7年開唱，天王魅力依舊不減當年。