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▲林姓男子（19歲）駕駛車輛行經桃園市桃園區大豐路時疑似精神不濟，失控逆向撞擊路旁機車，並波及一旁路人，還意外撞斷撞斷自助洗衣店外的瓦斯管，導致大量瓦斯外洩。（圖／翻攝畫面）

▲▲林姓男子（19歲）駕駛車輛行經桃園市桃園區大豐路時疑似精神不濟，失控逆向撞擊路旁機車，並波及一旁路人，還意外撞斷撞斷自助洗衣店外的瓦斯管，導致大量瓦斯外洩。（圖／翻攝畫面）

▲▲林姓男子（19歲）駕駛車輛行經桃園市桃園區大豐路時疑似精神不濟，失控逆向撞擊路旁機車，並波及一旁路人，還意外撞斷撞斷自助洗衣店外的瓦斯管，導致大量瓦斯外洩。（圖／翻攝畫面）

今（10）日清晨，林姓男子（19歲）駕駛車輛行經桃園市桃園區大豐路時疑似精神不濟，失控逆向撞擊路旁機車，並波及一旁路人，還意外撞斷撞斷自助洗衣店外的瓦斯管，導致大量瓦斯外洩，桃園市消防局據報後到場灑水，避免車輛起火與降低瓦斯異味，警方封鎖管制現場並通知瓦斯公司人員到場救災，現場狀況則於上午8時許排除，至於真正肇事原因仍需調查釐清。警消表示，清晨6點39分獲報，桃園區大豐路往延平路方向發生轎車自撞車禍，肇事林姓男子今天清晨返家途中，疑似精神不濟，撞上對向路邊停放機車，波及一名李姓路人，造成自助洗衣店家的瓦斯管線斷裂，立刻出動1輛水箱車、1輛救護車共5名救難救護人員前往，現場有大量瓦斯不斷外洩，立刻布水線警戒，警方也立即實施周邊封鎖管制，並通知欣桃瓦斯公司協同救災，瓦斯公司人員在7點抵達處理，直到上午8點5分完成止漏。桃園分局表示，根據初步調查，林姓男子有輕微擦挫傷勢，經酒測後並無酒精反應，被波及李姓路人也有擦挫傷勢，均意識清楚，至於肇事原因仍需進一步調查釐清。