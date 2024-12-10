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儘管道奇總經理Brandon Gomes透露，大谷翔平已經開始進球投球訓練，但道奇教頭Dave Roberts今天再度重申，明年3月大聯盟海外開幕戰，「投手大谷」不太可能在東京復出。大谷翔平去年9月底開刀治療投球的右手肘韌帶撕裂傷，今年11月5日接受左肩手術，並在11月21日的獲頒MVP時，表示自己已經重新開始進行核心及下半身訓練，而Gomes今日在冬季會議上透露大谷復健近況。「他已經開始再次進行投擲訓練。」Gomes表示，「我們將在不久後進行全面的討論，分階段分享彼此的意見。整體感覺很好，雖然左肩手術的影響不大，但我們仍須密切觀察狀況。」先前Roberts就已經預告東京開幕戰應只會有「打者翔平」登場，今天冬季會議上再度重申，大谷開季時「不太可能」在日本投球，目前計畫是讓大谷能健康投到10月季後賽，因此可能要等到季中才能看見「投手大谷」復出。