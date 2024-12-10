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隨著Juan Soto爭奪戰落幕，自由市場也開始活絡起來，根據《波士頓環球報》透露，「紅襪在昨會面賽揚強投Corbin Burnes」，今美媒《The Athletic》也指出，「舊金山巨人也正式加入這場爭奪戰」，並認為巨人在失去賽揚左投Blake Snell後，勢必一定要在市場上搶下Burnes。本季Burnes透過交易從密爾瓦基釀酒人轉戰巴爾的摩金鶯，共計32場出賽皆為先發登板，在194.1局投球中拿下15勝、9敗、防禦率2.92的成績，是今年自由市場上最強先發右投手，《The Athletic》則表示，「在巨人以隊史最大約，7年1.82億美元（約新台幣58.9億）簽下游擊強打Willy Adames，接下來將全力追求Burnes，以來填補Snell離隊後的輪值空缺。」除了巨人已經表態要追求Burnes，紅襪與紐約洋基也是潛在買家，其中《波士頓環球報》報導指出，「紅襪在昨已經正式與Burnes會面，雙方已經進行多次交涉，紅襪將拿追求Soto的預算，來全力簽下Burnes補強先發輪值。」此外紅襪除了追求Burnes，先發左投Max Fried也是補強目標，目前已經派出Lucas Giolito進行遊說，因為Giolito與Fried曾是高中隊友，Giolito更是直言，「在與Fried交談中十分順利，他非常適合波士頓。」Fried本季為亞特蘭大勇士出賽29場均為先發登板，拿下11勝、10敗、防禦率3.25的成績。