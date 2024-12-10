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▲金建希與韓國女子天團BLACKPINK成員們同框出席活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲金建希與韓國女子天團BLACKPINK成員們同框出席活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲金建希曾坦承自己接受過眼部整形手術。（圖／美聯社／達志影像）

▲即使外貌再亮麗，也拯救不了金建希和尹錫悅的低迷人氣。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅在戒嚴風波後雖躲過彈劾，但是後續的清算仍在進行，韓國法務部於昨（9）日將尹錫悅限制出境，以調查他涉及的內亂罪指控。而第一夫人金建希醜聞連環爆，尹錫悅護妻心切，被認為是整起政治危機的導火線之一。金建希曾以「偶像級」美貌著稱，但如今舊照與整形歷史也再度被翻出。1972年出生的金建希，原名金命新（김명신），2008年改名為金建希，擁有設計學博士與美術教育碩士的背景，藝術學院出身的金建希在個人穿著打扮上顯得時尚感十足，與傳統印象中的「官夫人」大不相同，曾因高顏值被喻為「最美第一夫人」，在尹錫悅競選期間與上任之初，享有高人氣。與韓國女子天團BLACKPINK成員們同框出席活動時，更被讚譽擁有不輸年輕女偶像的美貌。然而，隨著金建希收受名牌包、炒股、碩士論文涉嫌抄襲，以及履歷造假的醜聞連環爆，金建希的外貌也遭到質疑，許多網友認為她動過整型手術，因此批評她是騙子。事實上，金建希曾坦承自己接受過眼部整形手術，至於其他外貌是否也有動刀，則並沒有獲得證實。而對於履歷造假，金建希也曾回應「誇大了履歷只是為了找工作，你們那個人敢保證，自己的過去一點黑料都沒有？」從最美第一夫人到現在成為韓國政壇風暴的中心人物，也有聲音認為金建希是被妖魔化，是韓國厭女情結發洩惡意的對象，畢竟造成政局混亂理應是尹錫悅要負最大的責任。但金建希爭議不斷，收受名牌包醜聞更是成為壓垮駱駝的最後一根稻草，即使外貌再亮麗，也拯救不了她和尹錫悅的低迷人氣。