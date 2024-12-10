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▲好市多在2021年2月就取消醬料區自助無限量供應，如今碎洋蔥旋轉機台在賣場內被目睹再度出現。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說中」）

美式賣場好市多（Costco）主打高CP值以及獨家商品，吸引許多會員定期挖寶，熟食部美食也相當受歡迎。近日就有一名網友發現，熟食部用餐區竟看見熟悉的身影，原來是「自助碎洋蔥機」回歸了。據悉全台分店都有，但未來視會員取用狀況，有可能會再度取消，目前無取消計畫。一名網友今日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示他剛去好市多內湖店，原來好市多在2021年2月就取消醬料區自助無限量供應，而是改由給予單包裝，由店員結帳時隨餐提供，如今碎洋蔥旋轉機台在賣場內被目睹再度出現。對此，不少網友嗨翻直呼，、「回來了呀！可以把熱狗蓋滿來吃了」、「熱狗要加滿滿的洋蔥才好吃，現在都只給二小盒碎洋蔥，多要還得看店員臉色」、「回歸吧，搞不好現在的包裝成本還比直接轉的還高」。但也有人嘆，「又可以看到貪得無厭的民眾來裝免費的洋蔥回家煮飯的奇景了」、「希望不要再有外帶洋蔥的殺手出沒」、「猜猜能撐多久⋯那群歐巴桑的戰力」。還有人敲碗「酸黃瓜！酸黃瓜！」、「那酸黃瓜何時回歸？」好市多也證實，因有會員寫意見書反應，希望熟食部內用區碎洋蔥機回歸，總公司也採納意見，因此全台分店都比照辦理。雖然現在採無限量供應，難保未來不會再取消，可能會視會員取用狀況調整。