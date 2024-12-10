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▲陳傑憲（左）在周杰倫演唱會上開金口，深情演唱〈回到過去〉。（圖／讀者提供）

▲▼陳傑憲受訪片段，說明為何要點〈回到過去〉。（圖／華視YouTube）

周杰倫（周董）在台北大巨蛋舉行的4場演唱會落幕，不過一樁點歌環節的爭議還在延燒，曾經參加節目《超級星光大道2》的選手潘家銳，因為要求周董重複演唱已經唱過的〈告白氣球〉，還秀一段自創Rap，引發大批粉絲不滿，有人指出也有點歌的嘉賓、中華職棒國手陳傑憲受訪時說：「我丟滿多首歌的，重複到就沒那個意義在...」喊話要潘家銳多學學。「台灣隊長」陳傑憲8日受邀觀賞周杰倫演場會最終場次，點歌橋段，周董向坐在VIP區的陳傑憲致意，「歡迎隊長！」陳傑憲稱「從小聽杰倫哥的歌長大」，周杰倫則說有看過對方高歌的影片，現場要他露一手，陳傑憲直呼比打球還緊張，互動一會後，陳傑憲說：「想要點〈回到過去〉！」接著兩人一起合唱，陳的嗓音被形容是「被棒球員耽誤的歌手」。事後，華視播送一條專訪陳傑憲的新聞，記者問他為何點〈回到過去〉這首歌，陳傑憲直率地回答：「我其實丟滿多首歌的，也許可能就是不要DOUBLE到，我覺得重複到就沒那個意義在，好險他的歌我滿多首都會的，所以我丟滿很多首，發現這首沒唱到，我就說這首！」一名粉絲把該陳傑憲受訪片段放上Threads，寫下「台灣隊長台灣的英雄陳傑憲憲哥，都知道點歌不要點重複的，那位重複點告白氣球的真的該好好學學，唱重複的就算了！念的歌詞也不是寫給周董的，是給他的老婆...」貼文引發熱烈迴響，其他粉絲表示：「應該給Rap哥看這段影片的」、「摩羯憲真的細節控，人家他都知道不要重複到，沒那個意義在」、「本來以為歌詞是寫給周...事後才發現不是...」、「這件事讓我們學習，替別人著想的體貼」、「中肯啊！」