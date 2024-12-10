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▲陸軍紅隼火箭彈射擊「不發火」，中科院系統製造中心副主任陳楷霖宣布中科院即起派員進駐部隊。（圖／記者呂炯昌攝，2024.12.10）

中科院研發的紅隼火箭彈被視為國軍新興反裝甲武器，陸軍南側中心上（11）月一年義務役男實施基地戰力鑑測時發生紅隼火箭彈2次「不發火」狀況，其中一次「不發火」情況正好碰上國防部媒體邀訪，射手連續數兩次60秒仍無法將火箭彈射出，只好交由未爆彈藥處理小組處理。媒體報導，中科院初步調查發現2枚不發彈均因傳火管斷裂所致，但傳火管斷切面相當整齊，懷疑是人為因素造成。中科院今（10）日證實決定派員進駐陸軍，在部隊射訓前進行彈藥檢查及操作訓練，揪出原因。國防部今日例行記者會，媒體詢問陸軍紅隼火箭彈鑑測時發生「不發火」狀況，懷疑是人為因素， 中科院系統製造中心副主任陳楷霖回應表示，這2枚火箭彈證實是傳火管斷裂，在中科院裡正在進行多面向原因探討，還在釐清當中，預劃12月底會完成，中科院秉持服務、負責態度，在部隊射訓前做彈藥檢查。陸軍陸軍司令部副參謀長林文皇少將表示，在任何射訓之前會由幹部會同未爆彈處理小組去庫房開封、解裝，全程攝錄影存證，在彈藥檢查無誤後，運輸過程中由幹部押運至靶場實施射擊，若彈藥檢查之中發現異常，會將彈藥擱置交由中科院處理，其他無虞的彈藥再納入射擊訓練。媒體詢問為何不先暫停使用紅隼火箭彈，萬一發生意外怎麼辦？陳楷霖表示，從民國106年到現在，一共射擊1089枚，不發彈只有2枚，可靠度是99.8%，藉由實施射擊前檢查，可以得知傳火管是否有異樣，若有異樣這一枚是不會射擊，帶回來中科院做保固，安全性是沒有影響。