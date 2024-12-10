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▲高雄鄉親只要住家或公司設籍「前金、鹽埕、新興、苓雅」，更享全單85折優惠。（圖／雀客集團提供）

▲六福萬怡酒店慶祝9週年，吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」將有每人999元起的優惠價，餐廳也正推出韓國美食美酒節，暢饗干貝、松葉蟹腳吃到飽。（圖／六福萬怡提供）

雀客集團旗下粵式餐廳「藏粵閣－高雄六合館」狂饗盛宴開跑，限定期間大玩身分證集點優惠，身分證中四碼「1、2、1、2」，原價1,800元的招牌片皮鴨，即享67折優惠，只要1,212元；同行身分證號碼集滿3個「1或2」，選購指定餐點「明爐烤鴨」，立享5折最低下殺5折起。限時優惠「鴨比！歡慶雙12」即刻登場！即日起至12月12日（四），凡身分證中四碼「1、2、1、2」，原價1,800元的招牌片皮鴨，即享67折優惠，只要1,212元；同行身分證號碼集滿3個「1或2」，選購指定餐點「明爐烤鴨」，立享5折！12月13日開始連續三天周末驚喜加碼，同桌三人以上身分證集滿「1、2、1、2」 （2個1、2個2），價值360元的招牌明爐烤鴨，直接免費送。高雄在地饕客看過來，六合藏粵閣年末感恩祭隆重登場，即日起至12月22日（日），連續14天超值感恩回饋活動，邀請高雄在地鄉親熱烈參與！活動期間，高雄「前金、鹽埕、新興、苓雅」四區的居民或公司行號，平日用餐出示工作證或戶籍證明，就可享全單85折優惠。台北六福萬怡酒店也是針對九周年慶推出餐飲優惠，於12月9日至12月31日到吃到飽「敘日餐廳」官方粉絲團，擷取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」用餐時出示，即可享平日午、晚餐每位999元，或假日午、晚餐每位1,299元之優惠，海鮮控爽吃生食級干貝、烤牡蠣與松葉蟹腳。