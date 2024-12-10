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中國交流團來台、兩岸企業家峰會及台灣網紅傳遭中共收買，近期這些事件都被認為是中國政府統戰手法。對此，中華民國全國商業總會理事長許舒博激動地說，台灣民主已經發展數十年，要對國民、國家有信心，而不是這樣子一味的怕東怕西，否則就是關起門來，都不要出去談。許舒博說，不管怎麼樣，兩岸產業鏈合作是沒有辦法取代還是必須走下去，「只不過說兩岸目前的氣氛非常的不優」，所以我們也在希望如何盡快的改善兩岸目前所處的政治環境，否則商業都很難繼續下去。他也不斷提醒，是不是從旅遊開放開始來建立比較良善的一個環境，現在兩邊人員都不往來，很多事情就沒有辦法很圓滿解決。而對於近期統戰指控，許舒博說，兩邊很多事情必須去談，「談了就叫統戰，不談那又叫什麼？那什麼路都不走，那你要走什麼路？」批評難道跟美國、英國談，那就是被美國、英國統戰嗎？他強調，經貿談判是只要我們有互相有經貿往來，很多事情都必須用談判來解決，創造雙贏局面，而並非談了就是統戰，如果是這種論調，「那乾脆都關起門來都不要了，你就不要走出去跟任何一個國家談！」許舒博激動地說，面對中國你始終用「統戰」兩個字，覺得台灣人真的很沒有自信，台灣的自由民主到哪裡去了，自己都怕別人來我們國家，講了某些話就會影響到我們所有人民的看法嗎？他強調，不要這麼沒有自信，台灣畢竟這個自由民主幾十年了，我們要對我們的國民、國家有信心，而不是這樣子一味的怕東怕西，就把中國當老朋友一樣看待，該講的就講，要求對方開放、走出來的也要講，「事實上中國就像一個老大哥一樣 ，不要每次什麼事情都說，你不做我也不做，最後傷害的還是兩岸人民。」許舒博也提到，最近有傳出中國政府收買台灣網紅，他說這許多都是商業行為，就像許多日本網紅來台灣介紹美食、美景，難道我們要說這些人為什麼不介紹日本美的地方嗎？他認為，不要為難這些人，就跟我國藝人要到中國去唱歌，中國藝人要來台灣唱歌一樣，這不是很高興的事情，為什麼歡樂事情有需要搞到這麼政治化？他總結，應該要思考怎麼樣的方向能夠讓兩岸的人民能夠穩定的生活，「和平是我們最大的公約數，破壞和平就是我們最大的敵人」，中國有他始終不變的統一立場，但台灣也有台灣的立場，那我們要對我們的人民有信心，對我們自己的國家有信心。