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26歲MLB明星外野手Juan Soto於12月9日與紐約大都會隊達成了一紙15年總值7.65億美元、創下職業體育史上最高金額的合約。紐約洋基留人失敗，除了他們合約總價比大都會少之外，《紐約郵報》曝光幕原因，在今年季中，洋基保安兩度趕走Soto的家人和其員工，惹惱本人，讓他對於「條紋軍」的向心力下滑。根據《紐約郵報》昨日的報導，洋基隊在最後一刻開出了16年總價7.6億美元的報價，試圖挽留Soto，但仍然無法與大都會隊的合約相比。大都會老闆Steve Cohen花錢不手軟，紐約同城球隊的「銀彈大戰」成為焦點。但促使Soto做出此決定的實際原因似乎不僅止於此。《紐約郵報》記者Jon Heyman在MLB網絡節目上爆料，洋基隊內部發生的一些事件加深了Soto對球隊的不滿。他透露，洋基隊的保安曾在今年4月或5月，將Soto雙親中的一人從洋基球場的一個區域中驅離，這讓Soto本人感到非常不滿。此外，在賽季末，保安又對Soto的司機和私人廚師採取類似的行動，將他們趕出球場，甚至讓他們在雨中滯留在外，這進一步疏遠了他與洋基的關係。而素以強硬聞名的Soto經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）精明地持續保持和洋基的談判，利用洋基隊的報價來推高大都會的最終價格。最終，他成功為Soto爭取到了職業體育史上最高金額的合約，洋基最終成為了談判中的「陪跑員」。Soto選擇轉投大都會，對洋基球迷來說無疑是一個巨大的打擊。MLB官網的洋基專欄記者Bryan Hoch指出，明年5月17日至19日將在洋基體育場進行的「地鐵大戰」三連戰中，Soto將迎來他在洋基體育場的首秀。Hoch認為，可以想見屆時主場的歡迎儀式將會非常熱情。