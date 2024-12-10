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民眾黨今（10）日宣布「防災士中隊」成軍，黨秘書長周榆修引述黨主席柯文哲的話強調，「抗中保台不用嘴巴說」，民眾黨身體力行愛台灣。至於這支中隊是否用來對抗民進黨的「黑熊部隊」？周榆修則強調，防災士是平常緊急災難時也能自助助人，不用類比成「白熊」啦！民眾黨這次有46人投入防災士認證，並全數取得合格成績。今天由黨秘書長周榆修率立院黨團舉辦臂章授贈儀式。周榆修致詞時，引述黨主席柯文哲的話「愛台灣、抗中保台不用嘴巴說」，有時候大家聚在一起做好事，是為了周遭的家人、朋友。防災士是內政部2018年起開始推動，希望從社區鄰里開始投入包括地震、火災、極端氣候災害等防救災工作。這批中隊只是一個開始，未來民眾黨還會在中、南部甚至全台灣都成立防災士中隊。媒體好奇，這支防災士中隊的概念是否有如民進黨「黑熊部隊」？周榆修則笑說，全台灣都有防災士，難道全國都是「白熊部隊」嗎？他並進一步說明，這支中隊「不會拿來街頭巷戰游擊」，也不會要大家買點券在園遊會射氣球、射飛鏢，明顯在酸民進黨政府近日被爆，全民防衛預算提供黑熊學院舉辦一場要價900萬元的園遊會。立委麥玉珍也加碼狂酸，民眾黨這支「防災士中隊」培訓不用900萬元。