1名70多歲患有糖尿病的婦人，半年前出現血糖異常上升的情況，醫師加大藥量並提醒患者持續觀察病況，沒想到半年後婦人肚子明顯脹大，深入檢查後，確認罹患胰臟癌，且癌細胞已轉移肝臟、淋巴結。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，罹患胰臟癌的1年半前，身體通常會出現血糖上升、體溫升高2個警訊，民眾平時務必多留意身體狀況。
錢政弘在《健康好生活》分享個案，指出該名患者有長期糖尿病，20年來透過藥物穩定控制病情，想不到某次回診，卻突然出現血糖急遽上升，當時醫師僅叮囑注意飲食，並未將血糖異常和胰臟癌做聯想，想不到3個月後，患者糖化血色素從7%以下，上升到超過8%。
後來患者漸漸食慾轉差，身體虛弱無力，肚子還賬了起來，透過電腦斷層掃瞄，才發現患者胰臟有6公分大的腫瘤，並擴散附近器官，還有嚴重腹水，已是癌症末期，突如其來的噩耗讓患者和家人都難以接受。
事實上，胰臟癌在台灣有「癌王」的稱號，且全世界罹患人數都在上升，禾馨民權內科診所醫師林相宏表示，55歲以下的年輕胰臟癌患者上升趨勢，比年長者還快，全球年輕胰臟癌患者佔了約10％至15%，美國胰臟癌已是死亡率第3名，台灣死亡率則排名第7。
錢政弘強調，患者在罹患胰臟癌的前1年半，會出現血糖上升及體溫升高2個警訊，由於癌細胞出現時會燃燒皮下脂肪，所以病人會覺得「身體熱熱的」。林相宏提及，其它胰臟癌的前兆包括：
⚠️40歲以上沒有糖尿病家族史，但近期有糖尿病、上腹痛或背痛。
⚠️體重明顯減輕
⚠️黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞
⚠️不明原因性胰臟炎、脂肪便
林相宏強調，胰臟癌在沒有明顯症狀時，血糖只要開始上升就要小心，建議有家族史、抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖等因子的族群要儘早篩檢；此外，胰臟檢查並不難，延誤診斷往往是胃腸鏡檢查沒問題，最後才想到還有胰臟，高風險族群務必定期接受篩檢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
後來患者漸漸食慾轉差，身體虛弱無力，肚子還賬了起來，透過電腦斷層掃瞄，才發現患者胰臟有6公分大的腫瘤，並擴散附近器官，還有嚴重腹水，已是癌症末期，突如其來的噩耗讓患者和家人都難以接受。
事實上，胰臟癌在台灣有「癌王」的稱號，且全世界罹患人數都在上升，禾馨民權內科診所醫師林相宏表示，55歲以下的年輕胰臟癌患者上升趨勢，比年長者還快，全球年輕胰臟癌患者佔了約10％至15%，美國胰臟癌已是死亡率第3名，台灣死亡率則排名第7。
錢政弘強調，患者在罹患胰臟癌的前1年半，會出現血糖上升及體溫升高2個警訊，由於癌細胞出現時會燃燒皮下脂肪，所以病人會覺得「身體熱熱的」。林相宏提及，其它胰臟癌的前兆包括：
⚠️40歲以上沒有糖尿病家族史，但近期有糖尿病、上腹痛或背痛。
⚠️體重明顯減輕
⚠️黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞
⚠️不明原因性胰臟炎、脂肪便
林相宏強調，胰臟癌在沒有明顯症狀時，血糖只要開始上升就要小心，建議有家族史、抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖等因子的族群要儘早篩檢；此外，胰臟檢查並不難，延誤診斷往往是胃腸鏡檢查沒問題，最後才想到還有胰臟，高風險族群務必定期接受篩檢。