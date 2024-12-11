NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月11日賽程，將只有2場比賽進行，上午8點奧蘭多魔術將在客場交手密爾瓦基公鹿的賽事，將會是今天的焦點之戰，公鹿近10場比賽中拿下8勝2敗，魔術近10場比賽也是拿下8勝2敗，此對戰組合可說是強強對決十分精彩，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：尼克交手暴龍焦點之戰

📍比賽背景

魔術在主力狀元Paolo Banchero與Franz Wagner皆因右側斜腹肌撕裂重傷高掛免戰牌，明交手近期磨合有成的公鹿，勢必陷入苦戰，反觀公鹿近期主力鋒線Khris Middleton傷癒復出，雖然狀態仍有待調整，但大大紓解「字母哥」Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard在進攻端的壓力，其中名人堂球星Charles Barkley更是直言，「Middleton能夠慢慢調整，他不用像以前一樣每場砍進20分，他只要每場能穩定貢獻15分，就能幫助公鹿贏球。」

📍數據對比

魔術場均得分108分（聯盟排名第24），公鹿場均得分則是113（聯盟排名第13）。

魔術本季投籃命中率為45.2％（排名聯盟第23），公鹿本季投籃命中率為48.3％（排名聯盟第8）。

📍雙方關鍵球員

魔術：上一場對上太陽，魔術全員皆兵以115:110擊敗對手，其中Jalen Suggs、Goga Bitadze分別為球隊拿下26分與21分，是球隊在進攻端不至於陷入當機的主因。

公鹿：近期主力鋒線Khris Middleton傷癒復出，雖然狀態仍有待調整，但大大紓解「字母哥」Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard在進攻端的壓力，是公鹿拿在近期從回東區前6行列的關鍵。

🟡NBA2024-25例行賽第12月10日賽程表： 

MATCHUP

 時間

                      
Orlando

   @  Milwaukee

 8:00 AM                      
Dallas

   @  Oklahoma City

 10:30 AM                      
                           
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：魔術VS公鹿 08:00

愛爾達ELTA.TV：無

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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