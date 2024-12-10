我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友指出陳傑憲和周杰倫都是摩羯座，認為這個星座的男人都對另一半非常好。（圖／Threads）

▲陳傑憲日前在贏球後於球場上不斷大喊「老婆」，在當時掀起熱議。（圖／陳傑憲臉書／攝影＠bbssajajam）

▲周杰倫在演唱會結束後直奔愛妻昆凌，還露出撒嬌般寵溺的微笑。（圖／昆凌小紅書）

亞洲流行天王周杰倫日前在大巨蛋舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，而在世界棒球12強賽中帶領台灣奪冠的中華隊隊長陳傑憲也在最終場出席，沒想到兩人最後都雙雙登上熱搜，網友也分析兩人爆紅關鍵，其原因在於周杰倫和陳傑憲都有共同特點，不僅都是摩羯座，還剛好都是「寵妻魔人」，讓粉絲直呼：「老公要找這種的！」一名網友在Threads上發文：「前幾個禮拜都是陳傑憲找老婆，今天（12月6日）都是周杰倫演唱會加曬老婆，兩個都是摩羯座，摩羯座就適合做老公，我老公也是摩羯座，大家記得老公找摩羯的。」更表示雖然摩羯座的男人講話比較直率，不過對待另一半非常好。事實上，日前周杰倫在演唱會結束後，嫩妻昆凌便在社群上曬出一段周董的影片，畫面中周杰倫在大巨蛋場館內走向昆凌，更伸手擁抱她，全程第一視角的影片讓網友直呼閃瞎到睜不開眼睛；而陳傑憲則是在「台日」大戰贏球後，不斷在球場上尋找老婆，上演一段「尋妻記」，不斷大喊「老婆」的模樣讓粉絲讚嘆他是絕世好男人。而網友分析兩人都是摩羯座的共通點後，也讓其他民眾心有戚戚焉：「特別靠譜，浪漫是什麼他們不會，但是務實，然後超級神隊友」、「他們對老婆的好是真的，不擅長浪漫但就是實在！」事實上，不只周杰倫和陳傑憲，就連霍建華、伍佰、李李仁、言承旭、鄭人碩等男星，也都是摩羯座，但寵妻的藝人可不只有摩羯座，像坤達和修杰楷就是雙魚座、張學友和林宥嘉則是巨蟹座、吳尊是天秤座、郭富城是天蠍座，而這些大咖藝人可都超寵妻，可見單憑星座識人品恐怕還需要多點說服力。