工程師最愛的北臉（The North Face）外套下殺了！台中日曜天地OUTLET近期推出歲末出清，每周都有不同品牌的限時優惠。一名網友發現，原本要賣到上萬元的北臉外套，從萬元下殺到3000、甚至2000元有找，一票看完超心動，直呼：「衝一波！」

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網友在Threads發文，表示台中日曜天地The North Face的防水外套最低只要2999元，「零碼區竟然還有1件7折，3件再打7折，等於是49折欸！好便宜」。

日曜天地OUTLET也在臉書公開北臉突襲優惠，指出「精選外套1990起、全館2折起」，強調服飾價差高達萬元以上，而且「鞋款全面降價，1390起」。優惠活動即起至12月30日，售完為止。

▲日曜天地OUTLET上萬元的北臉外套，特價1999元。（圖／日曜天地OUTLET臉書）
▲日曜天地OUTLET上萬元的北臉外套，特價1999元。（圖／日曜天地OUTLET臉書）
此外，麗寶OUTLET MALL年末購物季活動也開跑了，多家品牌推出優惠，像是Roots「單筆購買6件服飾以上享78折優惠，再加贈1000元配件購物金」，Giordano年度特賣會最低3折起、Scottish House全面3折起等。

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