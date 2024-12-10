我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛心卡上有註明，餐點依店家現場自行調配，但卻有許多人愛鑽漏洞、違反規定，讓老闆憤而決定取消學生愛心餐活動。（圖／翻攝自店家粉專）

台南一間炒飯專賣店曾多次奪下「台灣炒飯王」冠軍，且因便宜又美味，高CP值吸引許多老饕光顧。而店家上月舉辦學生愛心餐點活動，昨（9）日卻突然宣布終止活動，原來是遇到不少愛鑽漏洞、貪小便宜的客人，讓老闆怒喊：「我不是給不起的人，只是這種偏離本意的方式，實在不可取。」一票網友見狀也留言力挺，「善良需要留給值得幫助的人。」店家昨日在臉書粉專發文，宣布「即日起，本店終止學生愛心餐點的活動。」表示愛心卡上有註明，餐點依店家現場自行調配，但卻有許多人愛鑽漏洞、違反規定，「那些喜歡電話預訂，東點西點，取餐時拿愛心卡要來抵銷餐點的，讓我感覺很不爽，店家不滿直言，這裡不是讓家長吃爽的地方，「還知道電話預訂點冠軍炒飯來吃勒」，由於多次遇到類似情形，讓老闆決定取消活動，對此，一票網友也力挺，「支持，善良需要留給值得幫助的人，很多人只會慷他人之慨」、「很多人的善良就是這樣被磨沒了」、「就是有一些害群之馬，導致好人越來越冷漠，失去對人性本善的認知，逐漸收起了伸出的援手，走向冷眼看待的一方」。也有不少店家爆共鳴，、「我的早午餐店原本也供應愛心餐，但是不能指定，後面客人變相我要漢堡，我要奶茶，我要紅茶⋯甚至吼工讀生後，老娘不供應了！我的愛心不是拿來給人家踐踏的！支持你」。